Очевидцы: в Петербурге прошел град

Петербуржцы рассказывают о граде в социальных сетях

В Санкт-Петербурге утром в четверг, 13 сентября, прошел град. Об этом горожане рассказали в социальных сетях, снабдив свои посты фотографиями и видео.

В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что за минувшие сутки спасатели 22 раза выезжали для устранения последний шквалистого ветра. 12 сентября шторм не пережило 21 дерево и одна металлическая конструкция.

13 сентября в городе на Неве ветрено, но уровень воды упал. На десять утра четверга он составил 96 сантиметров, хотя вчера было 140, уточняет «Фонтанка».

Добавим, что сегодня утром жители Васильевского острова пожаловались на реку Смоленку, которой уже второй день выходит из берегов из-за обильных осадков.