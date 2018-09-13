В Смольном рассказали о перспективах возобновления строительства ЖК «Новая Скандинавия»

В конце сентября будет опубликован отчет инвентаризации активов компании «Группа Прайм»

В Смольном обсудили перспективы возобновления строительства и ввода в эксплуатацию проблемного жилого комплекса «Новая Скандинавия».

Как сообщили в пресс-службе комитета по строительству, в ходе совещания конкурсный управляющий Игорь Иванов заявил присутствующим, что 29 сентября будет опубликован отчет инвентаризации активов компании «Группа Прайм», а по итогам подготовят план реализации проекта.

«Задача органов исполнительной власти – принять целесообразное решение, которое позволит защитить права граждан и поможет участникам долевого строительства получить свое жилье», — отметил начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Алексей Золотов.

По результатам анализа представленных Арбитражным управляющим документов, будет инициировано совещание с участниками всех заинтересованных сторон, включая прокуратуру Петербурга и дольщиков