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13 Сентябрь, 2018


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В Смольном рассказали о перспективах возобновления строительства ЖК «Новая Скандинавия»

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в: Новости
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В конце сентября будет опубликован отчет инвентаризации активов компании «Группа Прайм»

В Смольном обсудили перспективы возобновления строительства и ввода в эксплуатацию проблемного жилого комплекса «Новая Скандинавия».

Как сообщили в пресс-службе  комитета по строительству, в ходе совещания конкурсный управляющий Игорь Иванов заявил присутствующим, что 29 сентября будет опубликован отчет инвентаризации активов компании «Группа Прайм», а по итогам подготовят план реализации проекта.

«Задача органов исполнительной власти – принять целесообразное решение, которое позволит защитить права граждан и поможет участникам долевого строительства получить свое жилье», — отметил начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Алексей Золотов.

По результатам анализа представленных Арбитражным управляющим документов, будет инициировано совещание с участниками всех заинтересованных сторон, включая прокуратуру Петербурга и дольщиков

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