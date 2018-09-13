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13 Сентябрь, 2018


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В Петербурге стерли памятную надпись со времен блокады

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в: Новости
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Надпись: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» пропала в Петербурге

Фото: википедия

В Санкт-Петербурге со здания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, которое располагается до 22-й линии Васильевского острова, пропала памятная надпись со времен блокады Ленинграда, пишет «Росбалт».

Речь, как рассказал журналистам депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев, идет о надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Эта предупреждающая надпись появилась еще во времена блокады города. В 1969 году ее восстановили и сопроводили специальной мраморной доской.

Ковалев уже обратился к ректору СПбГУ Николаю Кропачеву с требованием вернуть надпись на здание в самые кратчайшие сроки. Аналогичное письмо получила глава Васильевского района Юлия Киселева.

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