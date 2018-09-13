Подготовка территории для «Белорусского квартала» завершится в конце 2019 года

В «Белорусском квартале» появятся детсады, школы и поликлиники

Председатель комитета по строительству Смольного Леонид Кулаков на форму делового сотрудничества между Северной столицей и Минском рассказал о том, что делается для создания так называемых симметричных кварталов в двух странах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, в Петербурге в Калининском районе должен появиться «Белорусский квартал». А в Минске – «Петербургский квартал».

Как сообщил Леонид Кулаков, к концу 2019 года для объекта в Северной столице будет завершена инженерная подготовка территории. Работы выполняет «Ленпромтранспроект».

«Также по адресной инвестиционной программе на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, предусмотрены работы по проектированию строительства жилых домов и социальных объектов. В соответствии с проектом планировки, помимо пяти жилых домов, предусмотрено строительство трех детских садов, школы и поликлиники» — сообщил Леонид Кулаков. Чиновник напомнил, что начало проведения большинства конкурсных процедур, намечено на октябрь 2018 года.