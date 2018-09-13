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13 Сентябрь, 2018


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Проблемный ЖК «Дубровка на Неве» будет достраивать новый инвестор

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в: Новости
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Дольщики ЖК «Новая Дубровка» могут получить свои квартиры весной 2019 года

Достраивать ЖК «Дубровка на Неве», где квартиры ждут 102 дольщика, будет новый инвестор. За это он получит компенсационный участок и право реализовать еще не купленные квартиры.

Как сообщает «АСН-инфо», такое решение было принято на совещании у заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина.

Предыдущий застройщик согласился передать объект и всю документацию быстро и бесплатно.

Также было решено ввести мораторий на возможное начало реализации новых жилых проектов в Невской Дубровке сторонними застройщиками. Если никаких проблем с юридическими и техническими вопросами не возникнет, то дольщики смогут получить квартиры весной 2019 года.

Возведение ЖК «Дубровка на Неве» стартовало 2014 году. Всего в рамках комплекса планировалось построить  11 малоэтажных домов на почти 300 квартир общей площадью 167 тыс. кв. м.

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