Проблемный ЖК «Дубровка на Неве» будет достраивать новый инвестор

Дольщики ЖК «Новая Дубровка» могут получить свои квартиры весной 2019 года

Достраивать ЖК «Дубровка на Неве», где квартиры ждут 102 дольщика, будет новый инвестор. За это он получит компенсационный участок и право реализовать еще не купленные квартиры.

Как сообщает «АСН-инфо», такое решение было принято на совещании у заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина.

Предыдущий застройщик согласился передать объект и всю документацию быстро и бесплатно.

Также было решено ввести мораторий на возможное начало реализации новых жилых проектов в Невской Дубровке сторонними застройщиками. Если никаких проблем с юридическими и техническими вопросами не возникнет, то дольщики смогут получить квартиры весной 2019 года.

Возведение ЖК «Дубровка на Неве» стартовало 2014 году. Всего в рамках комплекса планировалось построить 11 малоэтажных домов на почти 300 квартир общей площадью 167 тыс. кв. м.