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13 Сентябрь, 2018


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В Петербурге туристический сбор хотят ввести через два года

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в: Новости
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Туристический сбор в Петербурге планирует ввести с 2020 года

Фото: pixabay.com

Глава комитета по финансам Санкт-Петербурга Алексей Корабельников заявил, что Смольный планирует ввести туристический сбор в размере 2% с 1 января 2020 года, пишет «Интерфакс».

«Полагаем, что на первом этапе ставка сбора не должна превышать 2% от стоимости проживания. Мы предлагаем Минфину России установить такую ставку в качестве «ограничения сверху», предоставив регионам право снижать ее вплоть до 0%», — сказался представитель ведомства.

По словам Корабельникова, введение налогов и сборов на региональном уровне невозможно, его нужно предусмотреть в Налоговом кодексе страны.

Петербургские власти ждут, что решение о введении туристического сбора будет принято на федеральном уровне через пару лет.

«Такая отсрочка даст органам власти возможность детально проработать параметры сбора, подготовить необходимую правовую базу. У отельеров, в свою очередь, будет возможность внести коррективы в свои маркетинговые политики», — высказался Корабельников.

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