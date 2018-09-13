Смольный опять попросили взять под защиту роддом на Вавиловых

Как выяснилось, законсервированное здание роддома № 17 уже пять лет открыто для доступа посторонних лиц

Депутат ЗакСа Михаил Амосов направил обращение к вице-губернатору Михаилу Мокрецову с требованием взять под защиту законсервированное пять лет назад для реконструкции здание роддома № 17 на улице Вавиловых.

Как пояснил народный избранник, все эти годы объект был открыт для свободного доступа асоциальных лиц.

«Отсутствие надлежащей охраны объекта, являющегося государственной собственностью Петербурга, несет угрозу порчи и вреда имуществу, а также представляет потенциальную опасность для окружающих и создает криминогенную обстановку в районе. Считаю такое положение дел недопустимым», — подчеркнул Михаил Амосов.

При этом помощники парламентария Елена Беляева, Елена Виленская и Сергей Назаров провели натурное обследование родильного дома и прилегающей территории и выяснили, что ворота для въезда на территорию не закрыты, а замки сорваны, металлический забор серьёзно поврежден.

Напомним, еще летом этого года запрос по дальнейшей судьбе роддома направила губернатору Георгию Полтавченко депутат Надежда Тихонова. Она предложила отремонтировать объект за счет АИП. Градоначальник парламентарию отказал и сообщил, что город продолжает проработку возможности реализации проекта по схеме концессии, а комитет по инвестициям ведет переговоры с потенциальными концессионерами: УК «Лидер», ВАМЕД, ООО «АВА-Петер», Внешэкономбанком (ВЭБ) и группой строительных компаний «ВИС». Однако когда конкретно будет заключено соглашение, пока неизвестно. При этом 9 ноября 2017 года комитет по здравоохранению Смольного одобрил новое медико-техническое задание с корректировкой начального проекта по части функционального назначения и возможностей импортозамещения части медицинского и инженерного оборудования.