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13 Сентябрь, 2018


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«Севкабель»: жилья на территории не будет, только общественно-деловая активность

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в: Новости
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Более того, креативному пространству обещали дополнительный виток развития

Проект общественного пространства "Порт Севкабель"
Проект общественного пространства «Порт Севкабель»
Фото: nsp.ru

В ООО «ГК «Севкабель» опровергли информацию о застройке территории бывшей промзоны жильем и офисными пространствами. Напомним, накануне смольнинская комиссия по внесению изменений в Генплан одобрила перевод территории из промышленных земель (П) в зону общественно-деловой застройки (Д). Несмотря на то, что зона все равно предусматривает жилую застройку, здесь ее не будет, уверяет руководство «Севкабеля».

По словам директора ООО «ГК «Севкабель» Сергея Ярмилко цель проекта — создание бизнес пространства нового поколения для современной общественно-деловой активности и компания даже не поднимала вопрос об использовании территории для жилой застройки, поскольку «для проекта функциональная зона «Деловая» достаточна и обеспечивает соответствие назначения функциональной зоны и осуществляемой деятельности».

Господин Ярмилко напомнил, что на стадии разработки проекта Комитету по инвестициям была представлена презентация «Порта Севкабель», проект был признан интересным и перспективным и компания получила рекомендацию по изучению необходимости изменения функциональной зоны с «Производственно-деловой» на «Деловую».

«С учётом рекомендации мы подготовили заявление об изменении функциональной зоны земельного участка на «Деловую». 11 сентября 2018 года под председательством вице-губернатора Игоря Албина состоялось завершающее заседание Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, в ходе которого наше заявление было поддержано, более того, была подчеркнута необходимость дальнейшего развития располагающегося на части территории завода Севкабель креативного общественного пространства», — добавил руководитель компании.

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