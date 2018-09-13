Бизнесмены, чиновники и ученые обсудят транспортную инфраструктуру на профильном форуме

Регистрация на I Международный форум транспортной инфраструктуры уже началась

С 27 по 30 ноября 2018 года в Петербурге пройдет первый Международный форум транспортной инфраструктуры, с сентября зарегистрироваться и принять участие в форуме смогут представители власти, бизнеса и научного сообщества. Организаторами мероприятия выступают Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ассоциация предприятий дорожного комплекса (АСДОР).

Мероприятие будет проходить при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и объединит представителей государственных структур, производителей, поставщиков оборудования, техники и материалов для дорожного хозяйства, проектировщиков и строителей из различных регионов России и зарубежья.

Общее число всех принятых заявок на данный момент составляет около 60. На данный момент официальную регистрацию на форум уже прошли 34 коммерческие компании. Также поддержали проведение форума и направили своих представителей для участия в нем четыре профильных вуза Санкт-Петербурга – Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет (СПб ГАСУ), Санкт-Петербургских политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский горный университет и Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I (ПГУПС).

Форумом активно интересуются компании из Финляндии, Турции, Сингапура, США и других стран.

Гостей и участников форума ждет обширная деловая программа. 27 ноября, в первый день форума, состоится панельная дискуссия с обсуждением перспектив развития региональной дорожной сети до 2024 года и источников финансирования будущих преобразований. В целом в рамках форума запланировано проведение 12 круглых столов по важным для дорожного сообщества темам, среди которых: безопасность на объектах транспортной инфраструктуры, развитие подземного пространства, транспортное планирование и моделирование, развитие инноваций в области строительства дорог, содержание и ремонт городских дорог, российские и зарубежные инновационные технологии, техника, материалы и оборудование, применяемые в дорожной отрасли и другие темы.

Во второй день форума запланирован Фестиваль инвестиционных проектов. Это своеобразный обмен межрегионального и международного опыта подготовки, планирования, строительства объектов транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. На фестивале будут представлены перспективные инфраструктурные проекты, для реализации которых требуется инвестор.

Информационным партнером форума выступает журнал «Строительство и городское хозяйство» и портал www.stroypuls.ru и другие СМИ. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://roadforumspb.com