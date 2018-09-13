Инвестору строительства нового корпуса 40-й больницы в Сестрорецке грозят санкциями

Хотя промедление в большей степени вызвано ошибками самого Смольного — новому зданию забыли поднять высоту

Правительство Петербурга выполнит свои финансовые обязательства в рамках ГЧП по строительству нового лечебно-реабилитационного корпуса Санкт-Петербургского ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» только если инвестор, ООО «Невская медицинская инфраструктура», выполнит ряд условий, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

В частности, инвестор должен предоставить городу положительное заключение экспертизы проектной и сметной документации не позднее января 2019 года, приступить к строительно-монтажным работам весной 2019 года. До 1 октября 2018 года должны быть также представлены данные по генеральному подрядчику строительства. Компании-инвестору также обозначены сроки оформления договоров на инженерно-техническое обеспечение нового больничного корпуса, получения ордеров ГАТИ на работы, связанные с выносом инженерных сетей и станции медицинских газов из-под пятна застройки.

Отметим, что консорциум может и рад был бы начать строить. Да вот проект на экспертизу пришлось отсылать заново. Дело в том, что по вине Комитета по инвестициям Смольному пришлось заново проходить процедуру внесения изменений в Правила землепользования и застройки во всех 18 районах. Уже после подписания первого акта согласования проекта с

Городской больницей комитет вдруг выяснил что установленная для участка в ПЗЗ высота составляет 21/24 метра, что «не позволяет разместить здание с необходимым объёмом реабилитационных помещений и оборудования. Высотный регламент также затрудняет обеспечение технологической связи нового корпуса с помещениями существующих корпусов (хирургический (операционные), корпус детской реабилитации, терапевтический), связь которых необходимо осуществить на определённых этажах». Для того, чтобы все «влезло», высоту нужно было поднять как минимум на 3 метра.

При этом, на этапе подписания акта в начале июня комитет рассказывал, что само подписание означает согласование сторонами спецификации и комплектации медицинского оборудования, необходимого для оснащения лечебно-реабилитационного корпуса на сумму не более 48 млн евро.