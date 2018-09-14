В Петербурге построят поликлинику, а не отдел полиции

Игорь Албин обсудил строительство на территории ЖК «Балтийская жемчужина»

В четверг, 13 сентября, в Смольном обсуждали строительство поликлиники на территории жилого комплекса «Балтийская жемчужина». Председателем на этом мероприятии был вице-губернатор Игорь Албин, пишут «Невские новости».

На территории комплекса должен был быть построен и отдел полиции, но появится только поликлиника на 420 посетителей в сутки.

Дело в том, что ЗАО «Балтийская жемчужина» не включает в свои обязательства строительство объектов с оснащением их специальным оборудованием.

Таким образом на указанной территории будут строить только поликлинику. От возведения полицейского отделения решили отказаться.