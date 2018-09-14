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14 Сентябрь, 2018


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Центр Санкт-Петербурга перекроет «Кросс нации»

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в: Новости
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Спортивные соревнования помещают петербургским водителям

Фото: pixabay.com

В субботу, 15 сентября, в Петербурге состоится Всероссийской день бега «Кросс нации». Из-за этого движение в центре города будут поэтапно перекрывать, пишет «Росбалт».

Автомобилистов ждет блокировка движения по следующим участкам:

— с 12:00 до 12:15 — Дворцовый проезд;

— с 12:00 до 12:30 — Дворцовый мост;

— с 12:00 до 12:30 — Биржевая площадь;

— с 12:15 до 12:30 — Биржевой мост;

— с 12:15 до 12:45 — Мытнинская и Кронверкская набережные;

— с 12:15 до 13:00 — Троицкий мост;

— с 12:00 до 13:00 — Дворцовая набережная.

Движение транспорта будут ограничивать на двух крайних правых полосах Дворцового проезда в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной. Это произойдет с 12:15 до 13:00.

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