Центр Санкт-Петербурга перекроет «Кросс нации»

Спортивные соревнования помещают петербургским водителям

В субботу, 15 сентября, в Петербурге состоится Всероссийской день бега «Кросс нации». Из-за этого движение в центре города будут поэтапно перекрывать, пишет «Росбалт».

Автомобилистов ждет блокировка движения по следующим участкам:

— с 12:00 до 12:15 — Дворцовый проезд;

— с 12:00 до 12:30 — Дворцовый мост;

— с 12:00 до 12:30 — Биржевая площадь;

— с 12:15 до 12:30 — Биржевой мост;

— с 12:15 до 12:45 — Мытнинская и Кронверкская набережные;

— с 12:15 до 13:00 — Троицкий мост;

— с 12:00 до 13:00 — Дворцовая набережная.

Движение транспорта будут ограничивать на двух крайних правых полосах Дворцового проезда в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной. Это произойдет с 12:15 до 13:00.