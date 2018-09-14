Центр Санкт-Петербурга перекроет «Кросс нации»

Спортивные соревнования помещают петербургским водителям
В субботу, 15 сентября, в Петербурге состоится Всероссийской день бега «Кросс нации». Из-за этого движение в центре города будут поэтапно перекрывать, пишет «Росбалт».
Автомобилистов ждет блокировка движения по следующим участкам:
— с 12:00 до 12:15 — Дворцовый проезд;
— с 12:00 до 12:30 — Дворцовый мост;
— с 12:00 до 12:30 — Биржевая площадь;
— с 12:15 до 12:30 — Биржевой мост;
— с 12:15 до 12:45 — Мытнинская и Кронверкская набережные;
— с 12:15 до 13:00 — Троицкий мост;
— с 12:00 до 13:00 — Дворцовая набережная.
Движение транспорта будут ограничивать на двух крайних правых полосах Дворцового проезда в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной. Это произойдет с 12:15 до 13:00.