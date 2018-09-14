Власти Петербурга обсудили «закон о тишине»

С шумными соседями петербуржцам будут помогать бороться полицейские

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой подключить МВД к борьбе с шумными соседями, сообщает «78».

Представителей ведомства могут обязать составлять проколоты на нарушителей «закона о тишине». В ночное время шумным петербуржцам положен штраф, но протоколы в настоящее время составляют только сотрудники Смольного, уточнил Четырбок.

Представитель ЗакСа назвал нарушение тишины наиболее распространенным правонарушением. Если передать составление протоколов полиции, то наказывать нарушителей станет проще, считает депутат.

Следует добавить, что при заключении договора с МВД из городской казны потребуется дополнительное финансирование.