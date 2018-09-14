С 15 сентября в Петербурге вводятся новые ограничения движения

Водителей Петербурга предупреждают о закрытии дорог

В пресс-службе ГАТИ предупредили водителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения транспорта, которые вступают в силу с 15 сентября.

С 15 сентября по 15 октября будет полностью закрыт проезд по улице Ильюшина от Стародеревенской улицы до Комендантской площади.

С 15 сентября по 15 октября перекроют проспект Испытателей от Комендантской площади до проспекта Сизова и перекресток с улицей Маршала Новикова.

С 15 сентября по 18 сентября закроют движение по улице Михайлова от улицы Комсомола до Арсенальной набережной.

С 15 сентября по 21 сентября будет ограничено движение по Нейшлотскому переулку.

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут.

Ранее автомобилистов предупредили об ограничениях движения, которые вступили в силу с 12 сентября.