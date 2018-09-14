Самолет и пожарная машина не поделили дорогу в Пулково

Транспортная прокуратура разбирается с обстоятельствами ЧП в аэропорту

В петербургском аэропорту Пулково утром 14 сентября произошла авария с участием самолета и пожарной машины. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Около 8 утра в воздушной гавани Северной столицы совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Победа, прибывший из Москвы. Следуя на стоянку борт зацепил крылом пожарную машину. Из-за этого произошел розлив топлива.

Пострадавших в инциденте нет. Пулково сейчас работает в штатном режиме.

В обстоятельства случившегося разбираются правоохранители. На место событий уже выехал заместитель городской транспортной прокуратуры Алексей Оптовкин.