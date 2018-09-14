Активисты искали незаконных торговцев у станции метро «Горьковская»

Градозащитники назвали Петроградский района «примером для подражания»

Активисты общественного движения «Красивый Петербург» рассказали о рейде по выявлению незаконной торговли у станции метро «Горьковская» в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Акция прошла на этой неделе.

По словам градозащитников, участникам рейда не удалось обнаружить ни одной точки не законной торговли.

«В округе не было ни одного лотка, ящика или столика. Как так получается, что в одном из центральных районов города нет незаконной торговли, а соседние Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы утопают в ней?», — вопрошают активисты.

Представители «Красивого Петербурга» точную причину подобной «аномалии» назвать не смогли. Так или иначе, но Петроградский район можно считать свободным от нелегальной торговли и примером для подражания.