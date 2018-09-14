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14 Сентябрь, 2018


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В Петербурге УФАС нашел нарушение в аукционе на полмиллиарда рублей

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в: Новости
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Против СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» возбуждено дело из-за аукциона с нарушениями

Фото: pixаbay.com

В Санкт-Петербурга возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По данным городского УФАС, нарушения обнаружили в действиях СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (ГМЦ), пишет «Росбалт».

Заявитель по этому делу уверяет, что казенное предприятие ввело в заблуждение участников аукциона на оказание телекоммуникационных услуг по передаче данным между управляемыми устройствами мониторинга и центром обработки данных. Контракт составляет более 562 миллионов рублей.

В аукционе делался упор именно на передачу данных, но победителя сперва обязали бы установить более 8,5 тысяч домофонов и 1875 домах петербуржцев.

В УФАС посчитали, что заказчик в одном лоте объединил сразу два вида работ – установка домофонов и обеспечение передачи данных. Подобное значительно сокращало количество возможных участников закупки.

Отмечается, что основным видом деятельности победителя аукциона (им стал АО «Эр-Телеком Холдинг») является именно оказание услуг связи, а не монтаж домофонов.

Рассматривать дело будут 8 октября.

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