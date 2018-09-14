Гренадерский мост ждет замена асфальта

17 сентября в Петербурге начинается ремонт Гренадерского моста

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» предупредили водителей Петербурга о ремонте Гренадерского моста, который стартует 17 сентября. Переправу ждет замена асфальтобетонного покрытия.

Закрывать участки для движения будут поэтапно по следующему графику:

— с 0:00 17 сентября до 20:00 21 сентября – крайняя правая полоса от Аптекарской набережной к Гренадерской улице, проход для пешеходов по нечётной стороне моста;

— с 20:00 21 сентября до 16:00 24 сентября – крайняя левая полоса и зона трамвайных путей от Аптекарской набережной к Гренадерской улице;

-с 16:00 24 сентября до 16:00 28 сентября – крайняя правая полоса от Гренадерской улицы к Аптекарской набережной, проход для пешеходов по чётной стороне моста;

-с 16:00 28 сентября до 24:00 30 сентября – крайняя левая полоса и зона трамвайных путей от Гренадерской улицы к Аптекарской набережной.