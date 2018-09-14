жк днепропетровская 37 квартиры

14 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Гренадерский мост ждет замена асфальта

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

17 сентября в Петербурге начинается ремонт Гренадерского моста

Фото: википедия

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» предупредили водителей Петербурга о ремонте Гренадерского моста, который стартует 17 сентября. Переправу ждет замена асфальтобетонного покрытия.

Закрывать участки для движения будут поэтапно по следующему графику:

— с 0:00 17 сентября до 20:00 21 сентября – крайняя правая полоса от Аптекарской набережной к Гренадерской улице, проход для пешеходов по нечётной стороне моста;

— с 20:00 21 сентября до 16:00 24 сентября – крайняя левая полоса и зона трамвайных путей от Аптекарской набережной к Гренадерской улице;

-с 16:00 24 сентября до 16:00 28 сентября – крайняя правая полоса от Гренадерской улицы к Аптекарской набережной, проход для пешеходов по чётной стороне моста;

-с 16:00 28 сентября до 24:00 30 сентября – крайняя левая полоса и зона трамвайных путей от Гренадерской улицы к Аптекарской набережной.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X