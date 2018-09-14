Шторм повалил в Петербурге более 150 деревьев

После шторма петербургские сады и парки вновь открыты для горожан. Это произошло после того, как предупреждения о сильном ветре от МЧС были отменены. Всего из-за шторма в городских садах и парках обрушились свыше 150 деревьев, которые уже успели распилить и вывезти. Большего всего из-за непогоды пострадали зеленые насаждения В Петродворцовом, Курортном и Приморском районах.

«Эта цифра могла бы быть значительно больше, если бы городские садово-парковые предприятия не вели регулярный мониторинг состояния деревьев в садах и парках и не удаляли вовремя деревья-угрозы, если бы не проводили обрезку старых ослабевших тополей», — отметили в пресс0службе комитета по благоустройству.

Всего с начала года пришлось срубить свыше 2 тысяч деревьев-угроз. Взамен им уже высажено 6 тысяч новых деревьев. Еще около 6 тысяч появится во время осеннего месячника благоустройства.