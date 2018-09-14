Стало известно, где в 2019 году появятся новые пешеходные пространства

В Северной столице станет больше пешеходных зон

В пяти районах Петербурга в 2019 году обустроят новые пешеходные пространства. Об этом стало известно на совещании в Смольном с участием вице-губернатора Игоря Албина. Так, в Адмиралтейском районе отремонтируют лицевые и дворовые фасады в квартале, ограниченном Галерной улицей, набережной Адмиралтейского канала и площадью Труда. Здесь установят объекты стрит-арта в тематике исторического контекста, а также организуют пешеходные машруты от Большой Морской улицы, включая сквер на Исаакиевской площади, Конногвардейский бульвар, площадь Труда, набережную Адмиралтейского канала.

В Василеостровском районе новую жизнь получит Смоленская набережная. Здесь появится подсветка фасадов, мостов, малых архитектурных форм. Организуют веломаршруты и велопарковки. А кроме того, Васильевский остров получит новый тематический парк, проектировать который закончат уже в 2019 году.

В Петргорадском районе облагородят территории вдоль реки Карповки. Они превратятся в прогулочные пространства, участки для тихого отдыха, площадки для маломобильных групп населения, велодорожки.

В Центральном районе ведется проектирование дворовых территории по 1-й Советской улице, выполнены проекты и ведутся работы по реконструкции благоустройства Миллионной улицы, Лиговского проспекта от площади Восстания до улицы Некрасова, Лиговского проспекта от Кузнечного проспекта до Разъезжей улицы, Суворовского проспекта, а также тротуара Исаакиевского сквера. Осуществляется проектирование благоустройства набережной участков реки Мойки, Разъезжей улицы от Лиговского проспекта до улицы Марата, улицы Марата от Кузнечного переулка до Разъезжей улицы, улицы Ломоносова от Загородного проспекта до набережной реки Фонтанки.