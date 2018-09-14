Жителям Ленобласти «вернули» свыше 100 млн рублей на ипотеку

В 47 регионе помощь от государства по оплате ипотеки и решению квартирного вопроса получили 234 человека

С начала года из бюджета Ленинградской области на единоразовые социальные выплаты на приобретение или строительство жилья, а также частичную компенсацию расходов на ипотечные проценты направили 118,6 млн рублей. Помощью государства воспользовались 234 жителя региона, в том числе 25 молодых педагогов. Размер субсидии составляет 60% от расчетной стоимости жилья.

«Одним из наиболее распространенных вариантов решения жилищной проблемы является ипотечное кредитование. В рамках государственной программы регион оказывает поддержку гражданам, которые стоят на учете в качестве нуждающихся, погашая большую часть кредитной суммы. С 2014 года получателями субсидий стали 466 человек, из них 84 – молодые педагоги. На реализацию программы из областного бюджета направлено 548 млн рублей», — отметил глава комитета по строительству Константин Панкратьев.