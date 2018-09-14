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14 Сентябрь, 2018


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Китайский Циндао открыл торговое представительство в Петербурге

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в: Новости
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В Северной столице продолжается Российско-китайский деловой форум

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге стартовал Российско-китайский деловой форум, в рамках которого в городе на Неве открылось представительство Циндао, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Церемония утром 14 сентября прошла в Смольном. Главная цель форума – обсудить перспективы взаимодействия Циндао с Петербургом. Города уже сотрудничают с 2007 года.

К настоящему моменту в Циндао реализуется 96 проектов с российским капиталом, а товарооборот за минувший год подрос на 20% и выше.

«Совместными усилиями мы создал хорошую базу, хорошую основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Я знаю, что на этом форуме будут подписаны много меморандумов о сотрудничестве, что позволит реализовывать взаимовыгодные проекты в транспортной, туристической и других сферах», — сказал вице-губернатор города Александр Говорунов.

В планах делегации из Циндао представление выставки собственной продукции. Мероприятие состоится в «Ленэкспо».

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