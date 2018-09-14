В Петербурге памятники целевкой будут передавать инвесторам вместе с землей

В Смольном придумали, как передавать памятники целевкой

Комиссия по городскому хозяйству ЗакСа одобрила к принятию в первом чтении законопроекта, которой позволит передавать памятники инвесторам целевым назначением и с землей под объектами. Инициативу подготовил комитет по инвестициям Смольного.

Как пояснила глава ведомства Ирина Бабюк, поводом для разработки проекта закона является статистика по привлечению инвестиций в объекты культурного наследия.

Так, за последние годы ни одно здание в Петербурге не было предоставлено инвесторам.

«Дело в том, что на данный момент отсутствуют, прежде всего, юридические основания для целевого предоставления исторических зданий. Но основной сложностью в существовавшем до сих пор порядке является другое: крайне затруднительно организовать торги по объектам культурного наследия, т.к. для их проведения требуется подготовка проектной документации и осуществление её историко-культурной экспертизы за счет бюджета», — отметила Ирина Бабюк и добавила, что объекты будут передаваться вместе с землей, но только если инвесторы признаны городом стратегическими.

Данное ограничение позволит передавать здания в распоряжение инвестору исключительно в целях развития приоритетных инвестиционных проектов в наиболее важных отраслях экономики, таких как культура, спорт, туризм, здравоохранение и пр. с объемом вложений не менее 1 млрд рублей.

При этом право собственности на объекты недвижимости и земельный участок под ним не переходит инвестору до окончания приспособления для современного использования в соответствии с требованиями законодательства.