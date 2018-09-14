В Невском районе открыли школу без разрешения на ввод в эксплуатацию

Школа № 691 проработала 2 недели без разрешительной документации

Новая школа № 691 в Невском районе на Союзном проспекте,5 две недели сентября проработала без разрешения на ввод в эксплуатацию. Соответствующий документ Госстройнадзор выдал только на днях.

«Фонтанке» в администрации школы, информацию о работе объекта с 1 сентября, с торжественного открытия, в отсутствие разрешительной документации подтвердили. При этом директор учебного заведения Ирина Карпицкая обещала, что «линейку» в День знаний обязательно проведут, а разрешение тоже будет получено в самое ближайшее время.

В свою очередь, чиновники комитета по строительству заверяли, что объект приступить к работе не может.