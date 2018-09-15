Неделя в Петербурге закончится сильным ветром и дождем

Синоптики обещают осадки и +16 градусов
В воскресенье, 16 сентября, в Северной столице будет сыро, ветрено и прохладно. Об этом рассказали в городского Гидрометцентре.
По словам синоптиков, в последний день недели пройдут кратковременные дожди, ветер подует с запада, юго-запада и будет умеренным, впрочем, в прибрежных районах следует ждать порывов до сильного.
Воздух прогреется до +16 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет меняться, но слабо.
Сегодня, 15 сентября, в Петербурге +19 градусов и небольшие дожди.