Неделя в Петербурге закончится сильным ветром и дождем

Синоптики обещают осадки и +16 градусов

В воскресенье, 16 сентября, в Северной столице будет сыро, ветрено и прохладно. Об этом рассказали в городского Гидрометцентре.

По словам синоптиков, в последний день недели пройдут кратковременные дожди, ветер подует с запада, юго-запада и будет умеренным, впрочем, в прибрежных районах следует ждать порывов до сильного.

Воздух прогреется до +16 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет меняться, но слабо.

Сегодня, 15 сентября, в Петербурге +19 градусов и небольшие дожди.