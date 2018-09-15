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15 Сентябрь, 2018


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Неделя в Петербурге закончится сильным ветром и дождем

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в: Новости
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Синоптики обещают осадки и +16 градусов

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 16 сентября, в Северной столице будет сыро, ветрено и прохладно. Об этом рассказали в городского Гидрометцентре.

По словам синоптиков, в последний день недели пройдут кратковременные дожди, ветер подует с запада, юго-запада и будет умеренным, впрочем, в прибрежных районах следует ждать порывов до сильного.

Воздух прогреется до +16 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет меняться, но слабо.

Сегодня, 15 сентября, в Петербурге +19 градусов и небольшие дожди.

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