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15 Сентябрь, 2018


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«Водоканал» сообщил, что не ведет опасных работ на площади Ленина

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в: Новости
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Борис Вишневский пообщался с представителями «Водоканала»

Фото: википедия

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский рассказал, что на площади Ленина не ведется никаких опасных работ, которые могут помещать проведению различных акций активистов. Об этом Вишневскому сообщили в «Водоканале», пишет «Росбалт».

Напомним, что активистам пока запрещено проводить акции на площади Ленина из-за работа после прорыва трубы, который там произошел около 10 дней назад. Вишневский подчеркивает, что специалисты «Водоканала» не ведут там никаких работ, опасных для проведения митинга.

«При этом само по себе проведение обследования и изысканий не создает никакой угрозы безопасности участников митинга. Геофизическое обследование — это не тотальные раскопки и не рытье гигантских шахт. С моей точки зрения, ничто не мешает остановить обследование и изыскания на площади Ленина на три часа для проведения митинга», — рассказывает Вишневский.

Добавим, что ремонт трубопровода на площади Ленина коммунальщики могут продлить до 20 октября.

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