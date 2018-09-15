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15 Сентябрь, 2018


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«Питерлэнд» заплатил еще 150 тысяч рублей семье захлебнувшегося мальчика

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в: Новости
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В Петербурге семья из Йемена и аквапарк продолжают выяснять отношения в суде

Фото: pixabay.com

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел дело о взаимных претензиях аквапарка «Питерлэнд» и иностранного гражданина. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

С иском против семьи из Йемена обратился именно аквапарк. В «Питерлэнде» потребовали взыскать с ответчика 3 миллиона 465 тысяч рублей. Эти деньги чуть ранее Мохаммеду аль-Акмару перевели в качестве моральной компенсации.

Напомним, в 2014 году маленький сын иностранца едва не захлебнулся в аквапарке и несколько дней провел в коме. После этого суд заставил «Питерлэнд» выплатить компенсацию. Организация посчитала все это незаконным обогащением.

Суд удовлетворил требования аквапарка и взыскал с ответчика 3 465 114 рублей и госпошлину в размере 25,5 тысячи рублей. Суд также частично удовлетворил иск ответчика – теперь гражданин Йемена получил 149 849 рублей и 14 копеек.

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