В Петербурге требуют наказать руферов, проникших на крышу на Невском проспекте

Алексей Цивилев потребовал найти и наказать экстремалов с болгаркой

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился в УМВД Центрального района с письмом, в котором потребовал найти и наказать руферов, которые, спилив решетку болгаркой, забрались на крышу одного из домов на Невском проспекте, пишет «Коммерсант».

Цивилев подчеркивает, что экстремалы, спилив ограждение, тем самым нанесли порчу чужому имуществу. За это их необходимо оштрафовать на пять тысяч рублей.

Впрочем, жителям дома теперь самим придется восстанавливать решетку. В этом случае виновников необходимо уже привлечь к уголовной ответственности, что может довести до ареста.

По мнению депутата, прогулки по петербургским крышам начали превращаться в бизнес, но такие экскурсии должны быть безопасными. Для этого их необходимо сделать легальными.