Эрмитаж попал в рейтинг лучших музеев мира

Один из ведущих туристических порталов поставил Эрмитаж на 15-е место среди музеев мира

Авторитетный туристический портал TripAdvisor составил рейтинг лучших музеев планеты, в котором петербургский Эрмитаж оказался на 15-й позиции, пишет «78».

Важно отметить, что в перечень из 25 лучших музеев мира не вошел ни один российский музей кроме Эрмитажа. Рейтинг составлялся на основе отзывов путешественников.

Лидером перечня стал Музей Орсе в Париже (Франция).

Ранее аналогичный рейтинг публиковала исследовательская платформа SentiOne. В этом случае Эрмитаж оказался на второй строчке среди музеев Европы. Перечень возглавил Лувр.