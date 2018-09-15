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15 Сентябрь, 2018


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Эрмитаж попал в рейтинг лучших музеев мира

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в: Новости
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Один из ведущих туристических порталов поставил Эрмитаж на 15-е место среди музеев мира

Фото: википедия

Авторитетный туристический портал TripAdvisor составил рейтинг лучших музеев планеты, в котором петербургский Эрмитаж оказался на 15-й позиции, пишет «78».

Важно отметить, что в перечень из 25 лучших музеев мира не вошел ни один российский музей кроме Эрмитажа. Рейтинг составлялся на основе отзывов путешественников.

Лидером перечня стал Музей Орсе в Париже (Франция).

Ранее аналогичный рейтинг публиковала исследовательская платформа SentiOne. В этом случае Эрмитаж оказался на второй строчке среди музеев Европы. Перечень возглавил Лувр.

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