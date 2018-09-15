В Кудрово на платной стоянке пылали грузовики

Директор одной из строительных фирм Петербурга лишился трех грузовиков за одну ночь

В ночь с 14 на 15 сентября в Кудрово произошел пожар, в котором огнем были уничтожены сразу три грузовика. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По данным «Фонтанки», три грузовика марки MAN были припаркованы на платной стоянке по Областной улице. Также известно, что все автомобили принадлежат одному лицу – директору частной компании, которая занимается сносом и разборкой зданий и сооружений.

Петербуржцы, ставшие свидетелями возгорания, отмечают, что пожарные прибыли на место событий через 15 минут после вызова, но большегрузы им спасти не удалось.