В Петербурге участников флешмобов заставят соблюдать закон

Петербургские власти хотят, чтобы участники флешмобов соблюдали закон о массовых мероприятиях

Председатель комитета по законодательству парламента Санкт-Петербурга Денис Четырбок заявил, что организаторов и участников городских флешмобов необходимо заставить соблюдать закон о массовых мероприятиях, пишет «78».

Подготовкой соответствующих поправок сейчас будет заниматься специальная рабочая группа, в которой будут не только депутаты и представители профильных комитетов, но и сотрудники прокуратуры, а также представители юридического комитета администрации губернатора.

«Правовая природа флешмобов неизвестна. Нужно определяться, куда их относить, и какие критерии должны применяться для того, чтобы отнести то или иное мероприятие к флешмобам», — высказался Четырбок.

Участники этой рабочей группы будут также заниматься порядком проведения спортивных и культурных мероприятий. Уточняется, что законопроект не коснется дней рождений и свадеб.