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15 Сентябрь, 2018


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Горожан ждут на квесте «История велосипедного Петербурга»

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в: Новости
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Оригинальное мероприятие для петербургских велосипедистов пройдет 16 сентября

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 16 сентября, петербуржцев и гостей Северной столицы ждут на квесте «История велосипедного Петербурга». Как уточняют «Невские новости», акция будет Европейской неделе мобильности.

В ходе мероприятия, как рассказали организаторы, участники будут разгадывать загадки, посещать места, связанные с жизнью участников велосипедного сообщества города, и локации проведения культовых велосипедных заездов.

Победителей квеста ждут призы и различные сувениры. Организатором мероприятия выступает СПб ГУК «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Длина маршрута квеста – 14 километров. Трасса пройдет по Центральному, Адмиралтейскому и Петроградскому районам города. Стартуют участники в 11:00 от станции метро «Чкаловская». Регистрация не требуется, участие бесплатное.

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