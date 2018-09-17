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17 Сентябрь, 2018


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Смольный не смог найти желающих на корректировку документации для метро на намыве

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в: Новости
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Подрядчики не заинтересовались предложениями по обновлению документации для метро на «Морской фасад»

ТоннельПетербургские подрядчики отказались участвовать в конкурсе Смольного по корректировке проектной документации для продления Лахтинско-Правобережной линии на намывные территории Васильевского острова и размещения станции «Театральная». Цена вопроса составляла 11 млн рублей.

Как сообщает «Фонтанка», ни одна заявка на конкурс в итоге подана не была. Внести изменения в документацию необходимо было из-за новых требований по обеспечению безопасности пассажиров и возведению самого метро. Подготовить документацию необходимо было уже к 5 декабря этого года.

Предыдущую версию документации выполнил в 2013 году ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс». Саму ветку обещали протянуть к 2025 году.

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