Федеральный бюджет выдаст деньги только на основе экспертного обоснования инвестиций

Перед одобрением помощи, регионы должны будут представить проектные решения, дать предельную стоимость и подготовить задание на проектирование

Процесс выделение средств из федерального бюджета будет опираться на экспертное заключение по итогам оценки обоснования инвестиций, заявил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

По его словам на основе института обоснования инвестиций будет осуществляться проработка основных проектных решений, определение предельной стоимости строительства (с использованием для этих целей НЦС и стоимости проектов-аналогов) и подготовка проекта задания на проектирование. «Аудит такого обоснования будет осуществляться экспертными организациями. Введение этого института обеспечит значительное повышение качества исходных данных для проектирования и точность бюджетного планирования», — говорят в ведомстве.

При этом экспертное заключение, выданное по результатам оценки обоснования инвестиций, должно учитываться заказчиком при утверждении задания на проектирование и при принятии решения о включении проекта в федеральную адресную инвестиционную программу и предоставлении средств федерального бюджета.

Также Игорь Манылов отметил, что в 2017 году Главгосэкспертиза России выдала 5414 заключений, достигнув общего снижения заявленной стоимости строительства в 184 млрд рублей, причем 142 из них – это средства федерального бюджета. Несмотря на то, что экономию принято считать положительным результатом, Игорь Манылов отметил, что этот показатель, скорее, говорит о низком уровне проектирования в стране. Такие масштабы снижения заявленной сметной стоимости строительства становятся результатом тех ошибок, которые допускают при подготовке проектно-сметной документации.

Кроме того, с высокой точностью определить предполагаемую (предельную) стоимость строительства и снизить сроки и стоимость проектирования нового – похожего по своим характеристикам – объекта и добиться снижения количества ошибок в проектировании, в том числе аварийно-опасных, позволит возможность использования уже реализованных экономически эффективных проектов.

Все необходимые решения, в том числе устанавливающие обязательность использования экономически эффективной проектной документации государственными заказчиками, приняты на законодательном уровне.