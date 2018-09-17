Стало известно, за какие повторные нарушения УК могут выгнать с обслуживания домов

В постановлении содержаться условия, при которых УК может лишиться права управления домов

Глава Кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление №1090, которым утверждается перечень грубых нарушений лицензионных требований, сообщается на сайте правительства.

Изменения вносятся в Жилищный кодекс в части лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. В частности, если нарушения из списка найдут при проверке УК повторно в течение года — УК выгоднят с объекта.

К таким нарушениям теперь отнесены: ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, ненадлежащая эксплуатация лифтов, наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев в размере оплаты по договору, непроведение испытаний системы отопления. Также в перечень включены нарушения правил содержания имущества в многоквартирном доме и правил предоставления коммунальных услуг, повлёкшие причинение тяжёлого вреда жизни или здоровью граждан, и другие нарушения.

«Задача (УК — прим. ред) – чтобы в квартирах всегда были свет, тепло, вода. Чтобы все те услуги, за которые жильцы платят, предоставлялись. А в случае аварий управляющие компании должны обеспечить их срочную ликвидацию. Но бывают случаи, когда люди остаются без света или тепла по вине самих компаний. Хотя все эти услуги вовремя и в полном объёме жильцами оплачены, — заявил на сегодняшнем заседании Медведев. — Эта практика абсолютно неприемлема, её нужно прекращать. Для этого усиливается контроль. На днях я подписал постановление, которым определён перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом, в случае если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года».