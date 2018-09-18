Главный синоптик Петербурга предупредил о резком потеплении

Бабье лето скоро придет в Петербург, но надолго не задержится

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в ближайшие дни в городе резко потеплеет. Впрочем, бабье лето задержится всего на три дня, пишет «Петербургский дневник».

«С завтрашнего дня в городе на Неве наступает короткий теплый период. 19, 20 и 21 сентября температура воздуха поднимется до 20 градусов. Будет без осадков», — отметил Колесов.

Специалист также добавил, что предстоящие теплые дни не совсем похожи на бабье лето. Обычно этот период длится неделю или около десяти дней.

«По моему мнению, бабье лето должно чуть дольше постоять. Не могу сказать, придет ли повторно бабье лето в наш город», — добавил синоптики.

В выходные, по словам Колесова, вновь следует ждать осадков. Прихватить с собой зонт лучше в воскресенье, 23 сентября.