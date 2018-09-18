В Петербурге объявили конкурс на ремонт 1-го Елагина моста

Очередную переправу ждет капитальный ремонт после завершения работ на 2-м Елагином мосту

В Санкт-Петербурге объявили конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку необходимых документов для капитального ремонта 1-го Елагина моста. Автор аукциона – Дирекция транспортного строительства.

Проект оценивают в 4 миллиона рублей. Напомним, летом 2018 года был открыт 2-й Елагин мост. На объекте закончился капитальный ремонт.

Добавим, что 1-й Елагин мост считается одной из трех переправ, по которой петербуржцы могут попасть в ЦПКиО. Мост был построен два века назад. Современный 1-й Елагин мост сформировался в 1952 году. Затем переправа перенесла еще одну реконструкцию, уточняют «Невские новости».