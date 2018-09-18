В России предлагают потратить 2,5 триллиона на строительство и ремонт жилья

Минстрой РФ считает необходимым увеличение расходов на строительство жилья в стране

Министерство строительства России обратилось к правительству с предложением увеличить финансирование программы по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры, пишет «Фонтанка».

Речь идет о том, что на реализацию уже существующей программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» до 2025 года необходимо будет потратить не 1,1 триллиона рублей, как было заявлено ранее, а целых 2,5 триллиона рублей.

Из федерального бюджета на проект выделят 1,8 миллиарда рублей. Регионы дадут около 376 миллиардов рублей. Частные инвесторы добавят к этим суммам еще 270,1 миллиарда рублей.

В Минстрое объяснили, что из федерального бюджета планируется выделять средства на «предоставление субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) ипотечным кредитам». В текущем году на эти средства уйдет около 6 миллиардов рублей. До 2025 года планируют выделять на это по 11,1 миллиарда рублей.

О скидках на ипотеку для всех покупателей пока речи не идет, добавили специалисты.