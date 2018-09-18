Грязелечебница Gatchina Gardens получила разрешения на строительство 15 домов первой очереди

В малоэтажном жилье под Гатчиной могут расселиться топ-менеджеры «Газпрома», РЖД и «Ростелекома»

Компания CastorX Capital шведского бизнесменп Ханс-Аке Уггла получила разрешение на строительство 15 малоэтажных жилых домов на 234 квартиры, всего в первой очереди проекта Gatchina Gardens будет построено около 30 тыс. кв. м недвижимости.

Как рассказали в компании, это будут 4-этажные дома четырех типов на 4-12 квартир. Площадь домов — от 60 до 240 кв. м. Инвестиции в первый этап города-курорта Gatchina Gardens составят 3,6 млрд рублей.

Строительство жилья на территории города-курорта Gatchina Gardens начнется в IV квартале 2018 года, тогда же в домах первого этапа будут открыты продажи. «Сейчас мы готовим продукт к выводу в открытые продажи, проводим конкурс на вакансию директора по продажам, в ближайшее время откроем бронирование квартир», – говорит руководитель проекта Наталья Осетрова. Средняя стоимость квадратного метра жилья планируется в пределах 130-145 тыс. рублей, в зависимости от характеристик квартир. По плану, объекты первого этапа будут введены в эксплуатацию в III квартале 2020 г.

Напомним, ранее госпожа Осетрова рассказывала, что рассчитывает на серьезный спрос на первую очередь со стороны топ-менеджмента крупных межрегиональных компаний и монополистов. Это, прежде всего, топ-менеджмент «Газпрома» (до Лахта Центра — час езды), АО «РЖД» и структур «Ростелекома».

Весь проект Gatchina Gardens предполагает освоение территории в 620 гектар в предместьях Большого Гатчинского дворца. К 2030 г. здесь должно появится более 1 млн кв. м недвижимости, включая жилую недвижимость бизнес-класса, SPА-отели, гольф-клуб и аквапарк, объекты курортно-рекреационной, деловой и социальной инфраструктуры. Особенностью проекта станет создание самой большой в Европе грязелечебницы на базе местных кембрийских и кальцинированных глин, а также лечебных минеральных вод. Общий объем инвестиций в город-курорт Gatchina Gardens оценивается в 210 млрд рублей.