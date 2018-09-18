Депутат требует обратить внимание на отсутствие аптечек в «Сапсанах»

В скоростных поездах, как утверждает Алексей Цивилев, не оказалось даже бинта

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев требует разобраться с инцидентом, который произошел в скоростном поезде «Сапсан», где в нужный момент не оказалось аптечки. Об этом пишут «Невские новости».

Сам инцидент произошел днем в понедельник, 17 сентября, На Московском вокзале женщина упала и поручила порез руки. Зайдя в состав никакой адекватной медицинской помощи она получить не смогла. В «Сапсане» не было бинтов и даже обычного йода для обработки раны.

«Работники поезда сослались при этом на некий приказ министерства здравоохранения, согласно которому аптечки в составах давно нет. В поезде нашли только пластырь и охлаждающие пакеты», — пишет Цивилев.

По словам депутата, санитарные правила требуют наличие аптечек во всех составах. Почему ее не было на этом рейсе, пока узнать не удалось.

Все материалы по делу направлены в транспортную прокуратуру.