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18 Сентябрь, 2018


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Минстрой ждет кошек в подвалах многоквартирных домов с отрытыми окнами

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в: Новости
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Минстрой объяснит домашним животным, как жить дальше

фото: Википедия

Минстрой РФ подготовил приказ, в котором утверждаются параметры подвальных окон в жилых домах для обеспечения доступа мелких бездомных животных, в частности, кошек. Об этом сообщает «РИА-недвижимость» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Как напомнил народный избранник, пока что в регионах применяется регламент, утвержденный еще в 90-е годы прошлого века. В соответствии с этим документом доступ в подвальные окна необходимо перекрывать.

«Однако многие регионы эту норму саботируют, а в ряде городов был даже объявлен карантин, так как из-за отсутствия доступа котов к подвальным помещениям в них развелись крысы. Кроме того, часть животных оказываются замурованными в подвалах, где они гибнут мучительной смертью, а другие — погибают на улицах из-за невозможности попасть в помещение в холодное время года», — пояснил Владимир Бурматов.

Он подчеркнул, что сейчас документ уже имеется, однако Минюст попросят ускорить регистрацию приказа.

«Мы посчитали, что если успеют зарегистрировать этот приказ и он вступит в силу, то за зимний период документ поможет спасти несколько миллионов жизней животных», — цитирует агентство народного избранника.

При этом подвалы и технические подполья необходимо проветривать регулярно в течение всего календарного года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе.

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