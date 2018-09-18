жк днепропетровская 37 квартиры

19 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В Шушарах заработал новый детсад от «Дальпитерстроя»

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Власти Петербурга пообещали выкупить детский сад в Шушарах

Новый детский сад, рассчитанный на 220 мест, открылся в поселке Шушары, сообщает пресс-служба вице-губернатора Константина Серова. Площадь соцобъекта составила почти 2 тысячи. У детсада имеется три отделения.

Как отметил Константин Серов, вопрос нехватки дошкольных образовательных учреждений активно решается правительством города и является одним из приоритетных направлений.

«Я надеюсь, что этот детский сад понравится, прежде всего детям, так как их здоровье и безопасность для нас – самое главное. Хочу поблагодарить представителей строительной организации, так как они вложили в это помещение свой опыт и душу, и смогли в короткие сроки справиться с поставленными задачами», — подчеркнул чиновник.

В дальнейшем помещения детсада выкупят в собственность Петербурга.

Напомним, летом этого года стало известно, что после митинга «обманутых» по детсадам мам Шушар строительная компания «Дальпитерстрой» приняла решение не передавать Петербургу 2 тысячи «квадратов» под организацию объектов социнфрастурктуры для детей дошкольного возраста. Затем вице-губернатор Игорь Албин пригрозил местным застройщикам пересмотрами ППТ, которое может инициировать город, если девелоперы не поторопятся со взятыми на себя обязательствами.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X