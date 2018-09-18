В Шушарах заработал новый детсад от «Дальпитерстроя»

Власти Петербурга пообещали выкупить детский сад в Шушарах

Новый детский сад, рассчитанный на 220 мест, открылся в поселке Шушары, сообщает пресс-служба вице-губернатора Константина Серова. Площадь соцобъекта составила почти 2 тысячи. У детсада имеется три отделения.

Как отметил Константин Серов, вопрос нехватки дошкольных образовательных учреждений активно решается правительством города и является одним из приоритетных направлений.

«Я надеюсь, что этот детский сад понравится, прежде всего детям, так как их здоровье и безопасность для нас – самое главное. Хочу поблагодарить представителей строительной организации, так как они вложили в это помещение свой опыт и душу, и смогли в короткие сроки справиться с поставленными задачами», — подчеркнул чиновник.

В дальнейшем помещения детсада выкупят в собственность Петербурга.

Напомним, летом этого года стало известно, что после митинга «обманутых» по детсадам мам Шушар строительная компания «Дальпитерстрой» приняла решение не передавать Петербургу 2 тысячи «квадратов» под организацию объектов социнфрастурктуры для детей дошкольного возраста. Затем вице-губернатор Игорь Албин пригрозил местным застройщикам пересмотрами ППТ, которое может инициировать город, если девелоперы не поторопятся со взятыми на себя обязательствами.