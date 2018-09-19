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19 Сентябрь, 2018


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ГАТИ оштрафовала «СПб Реновацию» на 300 тысяч рублей

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в: Новости
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В ЖК «Новое Колпино» девелопер не установил временное ограждение

Государственная административно-техническая инспекция вынесло крупный штраф компании «СПб Реновация». Застройщика наказали рублем на сумму в 300 тысяч, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, девелопер не установил временное ограждение на одной из строящихся площадок ЖК «Новое Колпино» на загородной улице, что нарушает требование Правил благоустройство.

Всего за прошедшую неделю ведомство вынесло штрафов почти на 10 млн рублей.

 

 

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