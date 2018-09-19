В Ленобласти поставят «крест» на госзакупках с единственным подрядчиком

В 47 регионе к 2020 году полностью запретят осуществлять закупки у одного контрагента

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал покончить с практикой заключения контрактов с подрядчиками, если на тендер заявился только один участник. Обэтом главе 47 региона заявил на заседании инвестиционного совета .

«Развитие конкуренции — приоритетная задача, стоящая перед экономикой региона. Создать конкурентную среду, открытый рынок призвал в своем «майском указе» Президент РФ Владимир Путин. И мы, разумеется, начнем с себя. Я поручаю правительству в ближайшее время ограничить заключение государственных контрактов с единственным поставщиком. А к 2020 году полностью запретить осуществлять закупки у одного контрагента», — пообещал Александр Дрозденко.

Следующий 2019 год станет для всех переходным. Каждый конкурс, на который пришел только один участник, будет проводиться повторно. Если комитет или подведомственное учреждение допустит распределение более 50% заказов у единственного поставщика, то руководителя будут ждать серьезные санкции.