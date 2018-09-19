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19 Сентябрь, 2018


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«Группа ЛСР» пожаловалась на паразита — двойника

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в: Новости
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УФАС: «Ленстрореставрация» специально скопировала название крупного застройщика

ПАО «Группа ЛСР» обратилось в петербургское УФАС с требованием возбудить дело в отношении ООО «ЛСР» (компания Ленстройрестоврация»). Девелопер счел, что организация специально присвоило себе такое наименование с целью паразитировать на деловой репутации группы.

Как признали антимонопольщики, ПАО «Группа ЛСР» является законым правообладателем товарных знаков – «ЛСР» и «LSR».Указанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе для оказания услуг по строительству и ремонту зданий.

При этом ООО «ЛСР» занимается по факту тем же, что и ПАО «Группа ЛСР».

О дате и времени первого заседания комиссии антимонопольного органа станет известно позднее.

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