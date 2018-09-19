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19 Сентябрь, 2018


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В Госдуму поступил законопроект о программе реновации в субъектах РФ

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в: Новости
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В новом законопроекте о реновации в регионах есть такие понятия, как «монетизация»

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилья в субъектах РФ, сообщает «Интерфакс- недвижимость».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он должен помочь предотвратить возникновение аварийного жилищного фонда. Законопроект дает право государственной власти субъектов РФ за счет средств бюджета субъекта РФ и иных не запрещенных законодательством РФ источников реализовывать программы реновации жилищного фонда.

При этом ранее Галина Хованская подчеркивала, что законопроект о реновации жилфонда в регионах предусматривает не только снос и расселение, как в Москве, но также реконструкцию, капремонт и монетизацию.

 

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