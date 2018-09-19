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19 Сентябрь, 2018


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Предпроектную документацию для метро в Кудрово подготовит «Ленметрогипротранс»

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в: Новости
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«Ленметрогипротранс» получил контракт на предпроектную документации для метро в Кудрово

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» И Смольный подписали на днях контракт на разработку предпроектной документации по новой Лахтинско-Правобережной линии метро от станции «Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное». Выполнить работы организации предстоит за 44, 1 млн рублей, сообщает пресс-служба КРТИ.

«В частности, «Ленметрогипротранс» согласно условиям контракта должен подготовить не менее двух вариантов расположения депо «Правобережное» и станции метро «Кудрово», проработать варианты трассировки данного участка Лахтинско-Правобережной линии метро, определить основные технико-экономические параметры строительства (стоимость, сроки строительства участка) объектов, а также собрать исходные данные для последующего проектирования –определить границы землепользования и нагрузки на инженерные сети», — рассказали там.

Выполнить все работы необходимо к концу марта 2019 года.

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