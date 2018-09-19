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19 Сентябрь, 2018


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Столичный «Метрогипротранс» скорректирует проект ветки метро до «Шуваловского проспекта»

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в: Новости
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Москвичи согласились поправить документацию за 132,7 млн рублей

Фото: flickr.com

АО «Метрогипротранс» предстоит скорректировать проектную документацию на строительство продолжения Фрунзенско-Приморской ветки метро от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект», компания выиграла конкурс КРТИ, получив госконтракт стоимостью 132,7 млн рублей. Срок завершения работ по госконтракту – конец августа 2019 года

«Метрогипротранс» должен будет обновить уже существующую проектную документацию по данному участку ветки, напомним, ее разрабатывало ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» в рамках госконтракта от 2011 года.

Как говорят в КРТИ, правки в документацию потребовалось внести из-за изменений СНИП «Метрополитены», и правил эксплуатации грузоподъемных механизмов.
Также в КРТИ объяснили информацию об изменении места для вестибюля станции «Шуваловский проспект». Как гвоорят в комитете, раньше он должен был быть расположен на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов, но с учётом развития жилой застройки и потребностей жителей Приморского района в части транспортного обеспечения было решено перенести его в район пересечения Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта.

Ориентировочная длина проектируемого участка составляет 2,5 км. Подрядчик должен определить количество и местоположение технологических объектов данного участка Фрунзенско-Приморской ветки метрополитена, а также величину пассажиропотока и пропускную способность этого отрезка. Проект также должен предусматривать путевое развитие.

Будущая новая станция «Шуваловский проспект» – это станция глубокого заложения, предполагающая пересадку на станцию «Зоопарк», строительство которой предусмотрено на Невско-Василеостровской ветке метро.

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