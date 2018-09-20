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20 Сентябрь, 2018


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Группа ЛСР объявила о старте конкурса на благоустройство набережной намыва

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в: Новости
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По проекту победителя благоустроят морской фасад Петербурга

Группа ЛСР запустила архитектурный конкурс «Парковая линия» на право разработки концепции благоустройства прибрежной территории южной части намывных территорий.

Лучшие архитекторы представят свои идеи, которые лягут в основу формирования нового жилого квартала на Васильевском острове, рассказали в холдинге.

Архитектурное решение променада площадью 11 га включит в себя пешеходные и велодорожки, рекреационные зоны, элементы тематического и паркового дизайна, наружного освещения, спортивные и детские площадки, озеленение. Напомним, рядом с набережной Группа ЛСР построит до полумиллиона квадратных метров жилья по проекту «Студии 44» Никиты Явейна.

Оргкомитет сформировал шорт-лист участников, уже имеющих опыт в проектировании общественных пространств. Он состоит из 10 петербургских бюро: «Студия 44», «А.Лен», «ХВОЯ», Б2, RHIZOME, ОАО «Специализированное Строительное Управление – 5», «Витрувий и сыновья», проектная группа «Среда комфорта», «Нескучный сад», MLA+.

Конкурсные работы номинантов будут представлены на обозрение всем желающим в рамках городской выставки на Новой сцене Александринского театра с 5 по 11 ноября. Итоги конкурса компетентное жюри, состоящее из представителей петербургского архитектурного и дизайн сообщества, а также представителей администрации Санкт-Петербурга, подведет 6 ноября.

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