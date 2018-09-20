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20 Сентябрь, 2018


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Жители Василевского острова решили судиться с Госстройнадзором из-за апартаментов

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в: Новости
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Активисты потребовали от Госстройнадзора отозвать разрешение на возведение апарт-отелей в Василеостровском районе

Активисты группы «За парк на Смоленке» подали иск к Госстройнадзору о признании незаконным возведения гостиниц на улице Кораблестроителей. Граждане также намерены добиться отмены действия документа.

Как рассказала «Фонтанке» одна из инициаторов иска Ирина Баханович, проект по строительству гостиниц в свое время был признан стратегическим. Однако на деле девелоперы решили возводить апартаменты, то есть, фактически жилье, что сулит дополнительную нагрузку на соцобъекты и инженерию. Это ставит проект под большой вопрос. Между тем, сами активисты и местные жители уже давно выступают за создание на территории парка.

Как напоминает интернет-издание, участки площадью 1,1 га Смольный изначально предоставил структуре «Плаза Лотус Групп» Михаила Зингаревича – OOO «Новые горизонты». Это произошло после того, как девелопер отказался от проекта по приспособлению Конюшенного ведомства под современное использование. Всего было предоставлено 6 пятен. При этом ряд наделов уже оказался в собственности других застройщиков.

Так, полтора года назад выяснилось,что отели на Смоленке будет строить«Мастер-Девелопмент» Вячеслава Семененко, бывшего совладельца Setl Group. Другой участок, на улице Александра Невского, в ста метрах от Невского проспекта оформили в аренду на ООО «Вечная крепость», связываемое с миллиардером Игорем Евтушком.

 

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